Циолковский и Свободный Амурской области станут агломерацией

Рядом с городами расположены космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Города Циолковский и Свободный станут агломерацией, что, в том числе, позволит использовать преимущества космодрома Восточный. Единый мастер-план агломерации нужно подготовить в течение месяца, соответствующее поручение дал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Юрий Трутнев поручил в течение месяца разработать единый мастер-план агломерации, состоящей из городов Амурской области - Циолковского и Свободного", - сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

По словам Трутнева, рядом с этими городами есть три значимых объекта: Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс, космодром Восточный. "Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение снять статус закрытой территории с Циолковского, дал прямое поручение, чтобы мы выработали систему мер не отдельно по каждой из территорий - Циолковскому и Свободному, а предусмотрели развитие агломерации, использовали все преимущества, которые дают космодром Восточный, являющийся привлекательным для туризма объектом, и огромные предприятия, строящиеся "Газпромом" и "Сибуром", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин доложил Трутневу о ходе проработки вопросов финансирования объектов в "старом городе" ЗАТО Циолковский. Минстрой России совместно с регионом и заинтересованными органами власти обсуждают оплату строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилья и инфраструктуры. Для Свободного был разработан мастер-план, в котором предлагаются дополнительные мероприятия по строительству значимых объектов социальной инфраструктуры и городской среды, газификация, реконструкция коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также укрепление берега реки Зеи. Динамика агломерации также связана со строительством крупнейших газовых проектов в рамках территории опережающего развития "Амурская", резидентами которой стали 47 компаний, в том числе ООО "Газпром переработка Благовещенск", ООО "Амурский ГХК", ООО "Жилой микрорайон", ООО "Свободненская ТЭС", АО "Технолизинг", ООО "Дальагротерминал".

"Рассматриваемые отдельно города Циолковский и Свободный создают гораздо меньшую привлекательность и гораздо меньшее требование к развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Объединив эти две территории, мы создаем другой эффект, планы комплексного социально-экономического развития должны стать одним общим документом, мастер-план тоже должен быть единым. Нужно определить возможность финансирования по всем ведомственным госпрограммам, включая программу "Роскосмоса". Месяц на эту работу, и будем докладывать общий мастер-план президенту", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Трутнев также добавил, что в этом процессе должны участвовать Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, Амурская область, инвесторы, которые реализуют проекты. Также необходимо создать рабочую группу из представителей всех заинтересованных структур.