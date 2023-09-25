Настоятель подворья РПЦ в Софии прокомментировал обязательство покинуть страну

По словам архимандрита Вассиана, никаких сигналов от властей не было

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) не получал никаких сигналов от болгарских властей по поводу его готовящегося выдворения из страны, и это стало для него полной неожиданностью. Действия властей священнослужитель назвал произволом, также он сообщил, что ему запрещен въезд в Северную Македонию.

На прошлой неделе болгарские власти обязали настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и еще одного сотрудника подворья покинуть территорию страны в течение 24 часов под предлогом того, что их пребывание в Болгарии "представляет угрозу для государственной безопасности".

"Почему именно так поступили по отношению к нам, для меня было большим удивлением. <...> Никаких сигналов [от властей] не было. Были, конечно, различные оппозиционные сайты, существовала оппозиция, которая враждебно относилась к присутствию Русской церкви, но это, на самом деле, были маргиналы. Я хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство болгар - это не преувеличение - действительно относятся к нам с искренней симпатией. И многие, узнав о таком произволе болгарской государственной власти, искренне нам сочувствовали", - сказал архимандрит Вассиан в эфире телеканала "Россия-24".

Он также сообщил, что за две-три недели до этого ему запретили въезд в Северную Македонию. "Тоже без всяких оснований. Как потом я узнал из публикаций различных македонских сайтов, меня обвиняли в том, что я препятствую развитию отношений Македонской православной церкви - Охридской архиепископии с Константинополем, хотя, конечно, это неправда", - отметил настоятель подворья.

По его словам, проблема заключается в том, что Константинопольский патриархат пытается сейчас навязать Македонской церкви свой "томос" об автокефалии, в котором "есть одно условие: отдать всю зарубежную диаспору Константинопольской церкви". "Понятно, что Македонская церковь, оставаясь свободной, независимой, на это никогда не согласится", - добавил священнослужитель.