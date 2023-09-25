В Краснодарском крае намерены уничтожить более 57 тыс. голов свиней из-за очагов АЧС

Вспышки африканской чумы свиней локализовали в четырех районах региона

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты будут вынуждены уничтожить более 57 тыс. голов свиней в Краснодарском крае из-за очагов африканской чумы свиней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

"Поголовье - более 57 тыс. голов по всем очагам - будет уничтожено", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четырех районах Краснодарского края локализовали вспышки африканской чумы свиней. Также сообщается, что в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах Краснодарского края карантин по африканской чуме свиней отменен. 22 сентября сообщалось, что еще один очаг АЧС обнаружен в Ленинградском районе на свинотоварной ферме АО "Ленинградское".