25 сентября, 10:39

Более 24 тыс. исков о возврате РФ утраченной собственности удовлетворено судами

Кадры рабочей встречи Владимира Путина с генеральным прокурором России Игорем Красновым
© Kremlin.ru

Прокуроры также добились выхода из-под иностранного контроля ключевых стратегических предприятий

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суды удовлетворили более 24 тыс. исков о возвращении государству незаконно утраченной собственности на сумму более 187 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

"В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тыс. наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности, на сумму более 187 млрд рублей", - сказал он.

Кроме того, прокуроры также добились выхода из-под иностранного контроля ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКраснов, Игорь Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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