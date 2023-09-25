Около 3 тыс. га Иркутского водохранилища очистили от брошенных сетей

Найденные рыболовные сети намерены утилизировать

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. га акватории Иркутского водохранилища - одного из самых крупных в мире - очистили от брошенных рыболовных сетей, на поверхность поднято 15 км снастей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"В Приангарье от брошенных сетей очищено около 3 тыс. га Иркутского водохранилища. В 2023 году общая сумма субсидий, направленная в регион на данные цели, составила почти 2 млн рублей. Эти меры позволяют сохранить водные биоресурсы в реках и озерах Приангарья", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора области Игоря Кобзева.

Работу провела специализированная организация по государственному контракту, заключенному с министерством сельского хозяйства Иркутской области. Очистка проведена на пяти участках Иркутского водохранилища, включая заливы. Обнаруженные рыболовные сети утилизируют.

По информации министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, всего в 2023 году в регионе от брошенных сетей очистят 6 тыс. га водоемов, протяженность береговой полосы составляет более 196 км. В министерстве отмечают, что брошенные синтетические сети наносят серьезный урон экосистеме водоемов. Некоторые снасти могут разлагаться на дне до 500 лет. В многочисленных бесхозных сетях могут запутаться и погибнуть рыбы, животные и водоплавающие птицы.

Иркутское водохранилище - одно из самых крупных в России и мире, образовано при строительстве Иркутской ГЭС на реке Ангаре. Это первая гидроэлектростанция в Ангарском каскаде, находится ближе остальных к озеру Байкал, из которого вытекает Ангара.