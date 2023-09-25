25 сентября, 10:52

В РФ приостановили тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных

Всем им предоставили "кредитные каникулы", сообщил генпрокурор Игорь Краснов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тысячи исполнительных производств приостановлены в отношении мобилизованных граждан, всем им предоставлены "кредитные каникулы". Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены "кредитные каникулы". И эта работа в дальнейшем будет продолжена", - сказал Краснов.

Кроме того, по его словам, ведомство реагировало на случаи неоказания и оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации и в выплатах медицинских страховок в связи с гибелью военнослужащих и мобилизованных их семьям. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКраснов, Игорь Викторович
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