ОП начала прием заявок на конкурс социальных проектов

Согласно заявлению палаты, для участия в премии "Сообщество" необходимо до 29 сентября включительно подать заявку, заполнив онлайн-форму

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общественная палата РФ начала принимать заявки на участие в конкурсе на соискание премии "Сообщество", лауреатов определят в пяти номинациях. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

"Претендовать на получение премии могут граждане РФ, общественные и некоммерческие организации, зарегистрированные на территории России, которые ведут активную общественную и просветительскую деятельность, способствующую развитию гражданского общества в нашей стране", - говорится в сообщении. "Для участия в премии необходимо до 29 сентября включительно подать заявку, заполнив онлайн-форму", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что целью премии является выявление и распространение лучших практик гражданской активности, а также вовлечение россиян в общественно полезную деятельность.

Так, в номинации "Помощь ветеранам" могут участвовать проекты, направленные на оказание помощи семьям военнослужащих и социальную адаптацию участников специальной военной операции. Премию в номинации "Мы вместе!" получат лучшие проекты в сфере оказания социальной помощи жителям новых субъектов РФ. В номинации "Общественное развитие" отметят социальные проекты в сфере развития гражданского общества новых регионов.

Инициативы, направленные на развитие культурной и образовательной среды, популяризацию национальных духовно-нравственных ценностей, воспитание любви к Родине и ее истории, можно заявить в номинации "Культурная политика", а проекты в сфере воспитания, просвещения, сохранения исторической памяти и укрепления традиционных ценностей - в номинации "Воспитание и просвещение".

Шорт-лист из 15 проектов-номинантов будет опубликован на сайте ОП РФ. Лауреатов в каждой номинации определит экспертный совет, в состав которого входят общественные деятели, представители научного и культурного сообществ. Победителями станут проекты, набравшие в ходе экспертного голосования наибольшее количество баллов в своей номинации. Торжественная церемония вручения премии состоится в рамках итогового форума "Сообщество", который пройдет в 2-3 ноября в Москве.