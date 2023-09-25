Программы федеральных образовательных центров за два года прошли 50 тыс. человек

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева сообщила, что было более 200 программ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 50 тыс. слушателей приняли участие в программах федеральных образовательных центров за два года. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"Только за два года было более 200 программ, 50 тыс. слушателей этих программ прошли через наши образовательные центры. И в скором времени, мы уверены, по всей стране такая инфраструктура начнет свою работу", - сказала Разуваева.

Глава Росмолодежи отметила, что речь идет о таких центрах, как Мастерская управления "Сенеж", Академия творческих индустрий "Меганом", центр знаний "Машук", центр "Истоки", которые начали работу на базе молодежных форумов. По ее словам, еще несколько таких центров находятся в стадии создания.

"Мы трансформируем форумы из событий в круглогодичную систему сопровождения молодежи. На сегодняшний день таких форумов 27, каждый из них имеет свою тематику, таргетирован на определенное профильное сообщество. <...> Важно, что каждый такой форум превращается в систему круглогодичного сопровождения. И мы разворачиваем на их базе наши круглогодичные образовательные центры", - сказала она.