Поморье покажет на ВДНХ белых медведей, макет подлодки и запуск ракеты

В концертных программах региона на выставке будут такие коллективы, как Северный русский народный хор и оркестр народных инструментов музыкального колледжа

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Архангельская область на международной выставке "Россия" на ВДНХ покажет сохранившиеся традиции в судостроении, деревянном зодчестве и промыслах арктического региона, продемонстрирует достижения в науке и запуск космических ракет, рассказала ТАСС министр культуры региона Оксана Светлова.

"Архангельская область - многогранный регион, который совмещает богатое культурно-историческое наследие и научно-техническую мощь страны. Архангельск - это центр арктической науки. У нас сохранилось деревянное зодчество, мы регион с традиционным судостроением, как поморским, так и заложенным Петром первым. При этом у нас развивается современное судостроение, на нашем большом предприятии Севмаш строят подводные лодки. У нас в регионе находится космодром, - сказала Светлова. - Все это будет отражено на нашем стенде".

Как уточнила министр, в регионе до сих пор сохранились технологии создания морских деревянных судов, мастера строят карбасы, которые используются для рыбалки в Белом море. Судостроение региона будет символизировать макет деревянного судна, внутри которого разместится светящийся шар, отсылающий к современному атомному флоту. На стенде будет макет подводной лодки в разрезе, а дети смогут собрать пазл в виде субмарины.

На стенде будет выделена арктическая часть, во входной группе гостей будут встречать фигуры белой медведицы с медвежатами, также будут установлены фигуры ученого Михаила Ломоносова и сказочника Степана Писахова. Ломоносову юные посетители выставки смогут оставить письма с описаниями своих научных достижений. По словам министра, среди них будет выбран победитель, который получит приз от региона. За спиной Ломоносова будет размещен макет поморской избы. "Мы как бы говорим, что это то, на чем мы базируемся. Что Ломоносов вышел из избы, и можно сказать, что российская наука вышла из избы", - пояснила Светлова. В избе будут проходить мастер-классы, здесь представят промыслы, которые сохранились в регионе, например, каргопольская глиняная игрушка, мезенская роспись и резьбы по кости.

Посетители смогут попробовать и запустить ракету в космос при помощи интерактивного экрана. Еще на одном экране планируется демонстрировать работу ледоколов. На большой интерактивной карте будут представлены все районы области с информацией о достопримечательностях, известных людях, производстве и образовании. По основным достопримечательностям, например, по Соловкам будут vr-экскурсии.

В концертных программах региона на выставке будут участвовать как известные коллективы, такие как Северный русский народный хор, так и молодежные, например, оркестр народных инструментов музыкального колледжа. Отдельно будет представлен джаз, традиции которого в Архангельске насчитывают несколько десятилетий, уже 40 лет в городе проводится джазовый фестиваль. Часть программ и проектов область на выставке представит совместно с другими регионами СЗФО.

Президент России 29 марта подписал указ, поручив провести Международную выставку-форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации. Выставка-форум пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.