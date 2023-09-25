Путин поручил Генпрокуратуре не ослаблять внимание к сфере ОПК

Глава государства остался доволен тем, как надзорное ведомство следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался доволен тем, как Генпрокуратура следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе, и попросил не ослаблять внимание к этой сфере.

"Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена", - сказал он на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

Как рассказал генпрокурор, ведомство уделяет особое внимание социальным вопросам - это защита прав пенсионеров, детей, инвалидов, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что Генпрокуратура также в круглосуточном режиме мониторит ситуацию с соблюдением прав военнослужащих, мобилизованных и их семей.

Отдельно Краснов доложил о работе с обращениями граждан в сфере ЖКХ, упомянув о том, что в 2023 году была проведена комплексная проверка в сфере электроэнергетики. Так, по его словам, из-за "предоставления некачественной электроэнергии в 23 регионах страны пересчитана оплата для населения". В ответ на вопросы главы государства он уточнил, что речь идет о некачественно оказанных услугах.

Помимо этого, как отметил Краснов, прокуроры продолжают следить за реализацией инфраструктурных проектов в части целевого использования средств и соблюдения сроков.