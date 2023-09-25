В Пушкинском округе Подмосковья открыли Советскую площадь после благоустройства

На площади обновили покрытие и создали место для проведения общественных мероприятий

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Работы по благоустройству завершились на Советской площади в Пушкинском городском округе Московской области. Здесь создали зоны для отдыха и проведения мероприятий, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"На площади обновили покрытие, создали место для проведения общественных мероприятий. После завершения работ в городе появилось место для проведения праздников, которое, как мы надеемся, придется по вкусу жителям", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе добавили, что по проекту благоустройства на Советской площади создали несколько зон, среди которых зона для проведения мероприятий и установки сцены, а также зона отдыха. Площадь дополнительно озеленили, установили современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе "Безопасный регион".