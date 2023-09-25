Настоятель подворья РПЦ в Софии опасается захвата русского храма

Архимандрит Вассиан напомнил, что изначально храм святого Николая Мирликийского был построен на средства Российской империи и императора Николая II, и в нем всегда существовала русская церковная община.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) высказал опасения, что здание храма после высылки сотрудников подворья может быть захвачено и передано в собственность Болгарской православной церкви. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Россия-24".

На прошлой неделе власти Болгарии обязали архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и еще одного сотрудника подворья покинуть территорию страны в течение 24 часов под предлогом того, что их пребывание в Болгарии "представляет угрозу для государственной безопасности".

"Совсем недавно, вчера, получил очень тревожные новости: один из иерархов Болгарской православной церкви заявил о том, что русская церковь - историческая, посольская церковь в центре Софии, построенная при посольстве Российской империи, - оказывается, является собственностью Болгарской церкви. Это просто подтасовка фактов: он сознательно путает понятия "право собственности на здание храма" и "юрлицо, которое оперативно управляет собственностью, храмом", - сказал архимандрит Вассиан, отвечая на вопрос о том, что будет дальше с подворьем.

Он напомнил, что изначально храм святого Николая Мирликийского был построен на средства Российской империи и императора Николая II, и в нем всегда существовала русская церковная община.

"Правда, в 1930-е годы, когда был сложный период и советская власть хотела сделать в этом храме музей религии, там существовала болгарская община, но она не владела собственностью, а просто управляла оперативно. У меня такая мысль пришла: неужели в Болгарии происходит "украинизация" общества и пытаются захватывать храмы насильственным образом?" - добавил архимандрит.

В отделе внешних церковных связей Московского патриархата ранее заявили, что русский храм святителя Николая в Софии на протяжении последних 100 лет является символом духовного единства братских народов России и Болгарии. Его история, напомнили в РПЦ, тесно связана с важнейшими событиями новейшей истории Болгарской православной церкви, в том числе с преодолением греко-болгарской схизмы (раскола) и восстановлением болгарского патриаршества. Прихожане подворья, среди которых было немало представителей русской эмиграции, оставили заметный вклад в болгарской богословской науке. В крипте храма расположена гробница его бывшего настоятеля святителя Серафима (Соболева), широко почитаемого и в Болгарской, и в Русской церквях.