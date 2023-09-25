25 сентября, 11:12

СМИ: в 25 городах Италии начались протесты студентов из-за дорогого жилья

По информации TGcom24, учащиеся у стен римского учебного заведения уже развернули транспарант с призывом тратить государственные средства на решение жилищной проблемы, а не на конфликт на Украине

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Протестная акция студентов, выступающих против высокой арендной платы за жилье, началась в Риме и, как ожидается, в ближайшие дни охватит 25 городов Италии. Как передает телеканал TGcom24, учащиеся разбивают палаточные городки перед зданиями университетов.

Студенты требуют от правительства принять срочные меры, "чтобы иметь возможность учиться и работать в Италии, не эмигрируя за границу". "Мы вновь разбиваем палатки у [Римского университета] "Сапиенца". Мы решили провести акцию протеста, потому что правительство продолжает игнорировать высокую стоимость обучения и жилищный кризис, не предлагая никаких конкретных решений. Нас обманули обещаниями, которые мы получили до начала лета", - приводит телеканал слова протестующих.

Студенты у стен римского учебного заведения уже развернули транспарант с призывом тратить государственные средства на решение жилищной проблемы, а не на конфликт на Украине.

Первые акции протеста в новом учебном году пройдут в Болонье, Лечче, Палермо, Перудже, Турине, а также в Риме. В мае власти Италии объявляли о немедленном выделении €660 млн на дополнительные места в студенческих общежитиях. 

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Италия
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