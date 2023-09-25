Жители Израиля на день отказались от автомобилей в Йом Кипур

На улицах и дорогах в Тель-Авиве встречаются за крайне редким исключением только машины экстренных служб

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Автомобилисты в Израиле на день отказались от использования машин на время праздника Йом Кипур (ивр. "Судный день"), который отмечается с заката 24 сентября до позднего вечера 25 сентября. Хотя закон формально не запрещает передвигаться в этот день на автомобилях, сила традиции такова, что на улицах и дорогах в Тель-Авиве встречаются за крайне редким исключением лишь машины экстренных служб, передает корреспондент ТАСС.

На время празднования Йом Кипур еще 24 сентября днем более чем на сутки закрылся аэропорт Бен-Гурион, в стране прекратились авиасообщение и движение поездов, встал весь общественный транспорт. Судный день в соответствии с традицией является днем полного покоя и 25-часового строгого поста. В Пятикнижии Йом Кипур называется "субботой суббот" - должны соблюдаться все запреты субботы, полностью исключающие любую производительную деятельность, а также еще пять табу: нельзя есть, пить, умываться, предаваться плотским утехам, а также носить кожаную обувь.

Поскольку Йом Кипур израильтяне традиционно проводят без своих машин, не только тротуары и велодорожки, но и проезжую часть всех транспортных артерий в Израиле, включая скоростные многополосные шоссе, до заката в этот день занимают люди на велосипедах, роликах, скейтбордах, а также пешеходы и любители бега трусцой. Кроме того, закрыты все без исключения магазины и увеселительные заведения, прекращено вещание радио и телевидения, не выходят газеты и не обновляются сайты новостных порталов.

Примечательно, что показатели загрязнения воздуха на территории всего Израиля, включая крупные города, за 25 часов поста Судного дня обычно сокращаются почти до нуля. Так, из года в год в районе так называемого Большого Тель-Авива концентрация оксидов азота в воздухе снижается в Йом Кипур в 50 раз, в крупном индустриальном городе Хайфа - в 80 раз, в Иерусалиме - в 60 раз. Причиной резкого улучшения экологической ситуации становится то, что на время поста Судного дня останавливаются практически все промышленные предприятия, кроме тех, где физически невозможно прервать производственный цикл. В течение суток не работает общественный транспорт, не ходят поезда, не летают самолеты и остаются обездвиженными практически все частные автомобили.