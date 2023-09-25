Бердянский епископ стал сопредседателем реготделения Всемирного русского собора

Отмечается, что главной задачей организации является возрождение и развитие русской духовности

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Сопредседателем запорожского регионального отделения Всемирного русского народного собора назначен управляющий Бердянской епархией Русской православной церкви (РПЦ) епископ Бронницкий Лука. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Бердянска.

"Управляющий Бердянской епархией Русской православной церкви епископ Бронницкий Лука стал сопредседателем запорожского регионального отделения Всемирного русского народного православного собора", - говорится в сообщении.

Сопредседателями региональной организации также являются глава Запорожской области Евгений Балицкий и председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко. Отмечается, что главная задача собора - возрождение и развитие русской духовности.