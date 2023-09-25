В Москве заявили, что летом 2023 года воздух в городе был чище, чем год назад

По словам и.о. заммэра Москвы в правительстве столицы Петра Бирюкова, в целом концентрации основных загрязняющих веществ оказались на 2 - 22% ниже предыдущих аналогичных показателей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Атмосферный воздух в столице минувшим летом был чище, чем год назад, в том числе этому способствовали погодные условия, сообщил ТАСС и.о. заммэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

"Прошедшее лето выдалось умеренно теплым, частая смена атмосферных процессов с осадками и усилением ветра обеспечила необходимые условия для интенсивного рассеивания загрязняющих веществ. Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в целом концентрации основных загрязняющих веществ летом 2023 года оказались на 2 - 22% ниже предыдущих аналогичных показателей. В частности, концентрации диоксида азота сократились на 12%, взвешенных частиц РМ10 - на 22%, РМ2,5 - на 21%.

"Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме в столице работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", - добавил и. о. заммэра.

Бирюков напомнил, что в рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и успешно функционируют 15 автоматических станций контроля.