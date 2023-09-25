Болгарские депутаты запросили доклад спецслужб о Русской церкви в Софии

Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова заявила, что этот доклад "никто не видел, никто не знает, что там написано"

СОФИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты болгарского парламента потребовали представить доклад Государственного агентства национальной безопасности, на основании которого из страны были выдворены три представителя Русской православной церкви (РПЦ), в том числе настоятель подворья в Софии архимандрит Вассиан (Змеев).

Этот доклад "никто не видел, никто не знает, что там написано", но известно, что он составлен на основе "внешних данных", сказала лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова. "Если представители РПЦ были шпионами, то их нужно было арестовать, нужно было провести расследование и передать его материалы в суд, так как они не имеют дипломатического статуса. Очевидно, что против них (представителей РПЦ - прим. ТАСС) нет серьезных доказательств, и именно поэтому их поторопились выдворить из страны. Мы хотим знать правду", - сказала Нинова с парламентской трибуны, потребовав заслушать в парламенте главу спецслужбы и представить соответствующий доклад. Трансляция заседания велась на официальном сайте Народного собрания Болгарии.

Спикер парламента Росен Желязков сообщил, что руководитель Государственного агентства национальной безопасности Пламен Тончев находится до конца сентября в служебной командировке. Однако, добавил Желязков, соответствующий доклад, маркированный грифом "секретно", будет передан депутатам в канцелярии парламента для ознакомления.

21 сентября Государственное агентство национальной безопасности решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом, еще одного священнослужителя и водителя настоятеля. Ведомство ввело против них меры - высылку, запрет на пребывание в стране и запрет на въезд в Болгарию в течение пяти лет, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики.

Посольство России в Болгарии отмечало, что храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а "решение о дальнейшей судьбе храма будет принято РПЦ".