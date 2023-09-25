Учителя Литвы готовятся бастовать против частичного повышения зарплат

Предложения министерства образования, науки и спорта в ответ на требования педагогов повысить зарплату их не удовлетворяют, сообщил председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Учителя общеобразовательных школ Литвы готовятся к проведению забастовки, так как предложения министерства образования, науки и спорта в ответ на требования педагогов повысить зарплату их не удовлетворяют. Об этом сообщил журналистам председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас.

"Школьная общественность ждет от ведущей переговоры команды министерства предложений, которые обеспечили бы взятые на себя правительством обещания. Если их не будет, мы начнем забастовку", - сказал он. Начало акции протеста намечено на пятницу.

Министерство образования заявил о том, что с января зарплата учителей будет повышена на 10%, а всего в течение 2024 года - на 21%. Как отметил профсоюз, это не позволит выйти на обещанный правительством уровень оплаты труда учителей в размере 130% от средней по стране.

Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €1 959,9. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие предметники загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.

Профсоюзы 15 сентября провели предупредительную забастовку, заявив, что если власти не услышат учителей, в конце сентября будет объявлена полноценная забастовка, которая может продлиться месяц и больше.