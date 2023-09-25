На дорогах Подмосковья установили около 600 новых комплексов фотовидеофиксации

Наибольший объем работ провели в Подольске, Одинцове, Красногорске, Раменском и Пушкинском округах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 160 дорог в 48 городских округах Московской области оснастили новыми стационарными комплексами фотовидеофиксации, всего было установлено около 600 новых технических средств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Новыми комплексами фотовидеофиксации оснастили 166 дорог в 48 городских округах Подмосковья. Наибольший объем работ провели в Подольске, Одинцове, Красногорске, Раменском и Пушкинском округах. Места установки - это потенциально аварийно опасные участки и точки концентрации ДТП, выделенные полосы общественного транспорта, нерегулируемые пешеходные переходы и перекрестки. Новые установленные комплексы помогут предупредить и снизить аварийность", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что всего было установлено 600 стационарных технических средств контроля ПДД. Также в министерстве подчеркнули, что система фотовидеофиксации Московской области является одной из самых передовых и эффективных на территории России в части снижения уровня аварийности. За шесть лет число ДТП, погибших и раненных в авариях сократилось более чем на 40%.