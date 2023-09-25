В Риме прошла XV конференция Координационного совета ассоциаций соотечественников

Мероприятие состоялось на площадке Русского дома в Риме с участием посла РФ в Италии Алексея Парамонова и генконсулов из Милана, Генуи, Палермо

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Российские соотечественники, проживающие в Италии, обсудили вопросы работы своих ассоциаций в новых условиях на конференции Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии. Ежегодное мероприятие не проводилось на протяжении двух лет и состоялось на площадке Русского дома в Риме с участием посла РФ в Италии Алексея Парамонова и генконсулов из Милана, Генуи, Палермо.

Как в обращении к собравшимся отметил посол, в нынешней непростой международной обстановке соотечественники должны играть особую роль в поддержании и продвижении русских культуры и языка, что будет всегда и неизменно получать поддержку со стороны диппредставительства.

"Итальянская сторона, приняв агрессивно навязанную со стороны Вашингтона и Брюсселя ущербную антироссийскую линию, запретила всем субъектам итальянского права, государственным органам или организациям с государственным участием на муниципальном или региональном уровнях реализовывать совместно с Россией какие-либо совместные культурно-гуманитарные, научно-познавательные и прочие проекты. Соответственно, заморожены средства и фонды, на уровне административного запрета многие оказались в сложном положении. Но, с другой стороны, повышается роль итальянских ассоциаций, зарегистрированных в соответствии с итальянским законодательством, наши различные культурные ассоциации, в том числе с участием российских соотечественников, могут вполне выступать с разными инициативами", - сказал дипломат.

"Ответ может быть один - единство, сплоченность и использование всех имеющихся инструментов влияния на итальянские власти. Все вместе мы должны убедить наших итальянских собеседников вернуться к здравому смыслу и отказаться от своей недружественной политики в отношении России", - добавил Парамонов и отметил, что российский и итальянские народы всегда отличали взаимные симпатия и интерес к культуре.

Растущий интерес

Как отметили собравшиеся, несмотря на несколько случаев срыва мероприятий культурного характера, часто из-за боязни итальянских партнеров подвергнуться санкциям или из-за банальных опасений провокаций со стороны представителей украинской диаспоры, ассоциациям все-таки удается вести свою деятельностью, в том числе образовательную.

Почетными грамотами были отмечены "за активную деятельность по развитию российско-итальянских гуманитарных и культурных связей" сразу несколько культурных ассоциаций соотечественников, существующих в разных частях Италии более 10 лет.

Как корреспонденту ТАСС рассказали в Русском доме, неизменно увеличивается число студентов русского языка. По итогам 2023 года ожидается, что число обучающихся в режиме онлайн только на римской площадке превысит 500 человек.

Там так же констатировали увеличение почти в три раза числа заявок на обучение в российских образовательных учреждениях по квотам правительства России. В результате такого растущего спроса на текущий учебный год число квотных мест на Италию был увеличен вдвое. На весь мир для иностранных граждан и лиц без гражданства, соотечественников, проживающих за рубежом, российские власти выделили 30 тыс. квот, уточнили в Русском доме.