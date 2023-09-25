В гостиницы Гориса в Армении заселяются сотни беженцев из Карабаха

По данным корреспондента ТАСС, в крупнейшем отеле "Горис" уже поселились около 170 человек

ГОРИС /Армения/, 25 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие гостиницы города Горис в Сюникской области Армении принимают сотни вынужденных переселенцев из Карабаха. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После того как накануне из Карабаха стало выезжать армянское население, Горис стал городом, принимающим и распределяющим беженцев. Здание Драматического театра приняло функцию пункта регистрации, где отмечают покинувших Нагорный Карабах граждан и определяют их дальнейшее перемещение в зависимости от того, планируют ли они ехать к родственникам в Армении или поселяться в предоставляемые временные жилища. По последним данным правительства Армении, Карабах уже покинули 4 850 человек.

Беженцы уже почти заполнили гостиницы Гориса. В крупнейший отель "Горис" поселились около 170 человек и остается возможность принять дополнительно не более 20-30 постояльцев. В беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник гостиницы сообщил, что беженцов обеспечили трехразовым питанием и всем необходимым. В обеспечении семей предметами гигиены, особенно для ухода за детьми, помогают также благотворительные организации. Международная организация All for Armenia ("Все для Армении"), состоящая из представителей армянской диаспоры за рубежом, приобретает бытовые предметы, одежду и даже игрушки. Вопросами медицины занимается Международный комитет Красного Креста. Армянские сотрудники организации работают в пункте регистрации граждан.

К драмтеатру продолжают прибывать беженцы: кто-то на собственных автомобилях, кто-то на микроавтобусах. Как рассказал в беседе с ТАСС житель Мартакертского района, он прибыл сюда накануне и пока не собирается уезжать, так как с друзьями совершает рейсы в Ереван, бесплатно отвозя людей. Многие граждане, покинувшие Карабах, пока не знают своей дальнейшей судьбы. Некоторые ждут прибытия родственников, чтобы вместе отправиться в Ереван. Кто-то пока не решается поселяться у родни, ждет предоставления жилища со стороны государства.