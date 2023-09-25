В Прикамье планируют запретить продажу вейпов в киосках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что киоски по продаже вейпов ставят в самых людных местах - по дороге из школ, рядом с домами

ТАСС, 25 сентября. Власти Пермского края планируют региональным законом запретить продажу вейпов в киосках на всей территории Прикамья. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Весной до 600 000 рублей увеличены штрафы для ИП за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, летом начал действовать федеральный закон, ограничивающий места их продажи. Но пока ситуация кардинально не поменялась. Полицейские в этом месяце проверили 380 точек по продаже вейпов в Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске и Березниках, выявили 114 нарушений. Поэтому в дополнение к федеральным ограничениям предлагаем принять региональный закон - полностью запретить продажу таких устройств в киосках и ларьках во всех территориях Пермского края", - написал Махонин.

Он отметил, что киоски по продаже вейпов ставят в самых людных местах - по дороге из школ, рядом с домами. "Cегодня на аппаратном совещании поручил ускорить доработку законопроекта. Он уже готов и проходит финальные согласования, затем вынесем его на рассмотрение в заксобрание. Уверен, что депутатский корпус поддержит эту инициативу", - поделился Махонин.

Закон о запрете продажи всех вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним и об ужесточении правил оборота таких устройств вступил в силу с 1 июня. Согласно закону, устройства потребления никотинсодержащей продукции можно приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов запрещена.