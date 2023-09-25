Более 100 тыс. человек заявили об участии в конкурсе "Это у нас семейное"

Они являются представителями 89 регионов РФ и 38 стран, отметили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек из 89 регионов России и 38 стран подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" за три недели с момента старта регистрации. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"За три недели о своем желании участвовать в новом конкурсе "Это у нас семейное" заявили свыше 100 тыс. человек, а это более 17 тыс. семей. Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%), Сибирского (12%), Северо-Западного (11%), Уральского и Южного (по 10%) федеральных округов. Из ДФО и СКФО поступило около 7% заявок", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к некоторым командам присоединились родственники, проживающие за рубежом. "Таким образом, в новом проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" будут участвовать 38 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (40), Молдовы (38), Таджикистана (30), Беларуси (23), Германии (21), Киргизии (15), Узбекистана и Грузии (по 10)", - сказали в пресс-службе.

Средний возраст конкурсантов составляет 36 лет. При этом средний возраст детей - 13 лет, родителей и законных представителей - 39 лет, бабушек и дедушек - 63 года, прабабушек и прадедушек - 76 лет. Среди увлечений конкурсантов преобладают путешествия, рисование и спорт (об этом заявили по 10% участников), 9% любят читать, 7% занимаются танцами, по 6% посвящают свободное время рыбалке и вязанию.

Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 4 ноября 2023 года на сайте. В конкурсе могут принять участие команды, состоящие из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.