Синоптики сообщили, что конец сентября в Поволжье ожидается теплым и сухим

Небольшие осадки возможны только в северных регионах

ТАСС, 25 сентября. Теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму, ожидается в Поволжье на текущей неделе. Небольшие осадки возможны только в северных регионах. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Поволжье на этой неделе будет находиться под влиянием антициклона, поэтому погода стабильная, теплая. Единственное, что колебания температуры ото дня ко дню могут быть обусловлены облачностью. Дело в том, что фронтальные разделы основные проходят по северу, а в Поволжье они будут проявлять себя только в облачности. Поэтому в отдельные дни там, где облаков будет больше, они будут немного ограничивать дневной прогрев", - сказала Котилевская.

В целом температурный режим, по ее словам, будет превышать климатическую норму для этих дней сентября примерно на 2-5 градусов.

В большинстве регионов температура в конце сентября, по словам, синоптиков, будет выше 15 градусов. Так, в Нижнем Новгороде в среду и четверг ожидается 16-18 градусов, а в пятницу столбик термометра поднимается до плюс 21. В Казани во вторник и пятницу прогнозируется до 20 градусов тепла, в середине недели - 16-18 градусов. В Пензе почти всю неделю температура будет около 20 градусов, небольшое снижение возможно в четверг, когда ожидается 16-18.

Теплее всего будет в Оренбурге, где столбики термометра во вторник поднимутся до плюс 25, в остальные дни - до плюс 20. В Самаре и Саратове в первую половину недели также ожидается выше 20 градусов тепла.

В Чувашии из-за жары сохранится "оранжевый" уровень опасности. По данным главного управления МЧС по республике, 25-26 сентября среднесуточная температура на семь градусов может превысить климатическую норму.

Минимальные осадки

"Небольшие дожди могут быть только в северных регионах, так как они ближе к фронтальным разделам", - сказала Котилевская. В частности, слабый дождь возможен в пятницу в Кирове. Также, по прогнозу, небольшой дождь возможен в Перми в среду и пятницу.

При этом, по данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), осадков на этой неделе в регионе вновь будет мало, из-за чего уровень воды в реках Пермского края, который и так находится на рекордно низких отметках за всю историю наблюдений, продолжит снижаться. На севере Прикамья сентябрь станет самым сухим за всю историю наблюдений, а в Пермском крае в целом - уже шестым подряд месяцем с сильным дефицитом осадков.

"Средняя температура воздуха за неделю ожидается выше климатической нормы на 4-6 градусов, а в понедельник, 25 сентября, а также, возможно, в конце недели отклонение от нормы достигнет 8-9 градусов", - сообщили в ГИС-центре, отметив, что благодаря такой теплой третьей декаде месяца сентябрь в Пермском крае может стать самым теплым с 1957 года.