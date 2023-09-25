Синоптики заявили, что антициклон принесет на юг Северо-Запада России теплую погоду

Температура превысит климатическую норму

ТАСС, 25 сентября. Антициклон принесет в южные регионы Северо-Западного федерального округа по-летнему теплую погоду, в Калининградской области температура на 6-8 градусов превысит климатическую норму. На севере округа под влиянием циклонов прогнозируются дожди, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Погода на этой неделе в северо-западной части страны будет разная. В северных, полярных регионах она будет очень неустойчивой, что связано с выходами атлантических циклонов из Европы, они будут перемещаться с запада на восток, неся осадки. А регионы на юге округа - Калининградская, Псковская и Новгородская области - будут находиться под влиянием антициклона, он и вынуждает атлантические вихри идти по северу. В зоне взаимодействия этих барических систем погода будет ветреная, но температура прогнозируется выше нормы, поскольку антициклон подтянет очень теплый воздух с юга Европы и Средиземноморья, но и циклоны также несут атлантическое тепло", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге ожидается без осадков, во вторник и среду плюс 17-19 градусов, в четверг и пятницу - 20-22. В Петрозаводске во вторник 14-16 градусов тепла, в среду и до конца недели будет на пару градусов теплее и без осадков, лишь в четверг прогнозируются небольшие дожди.

В Мурманске в первую половину дня вторника ожидается небольшой дождь и 9-11 выше нуля, в среду без осадков и потеплеет до 14-16 градусов. В четверг ожидается дождь, около 10-12 тепла, такая же температура в пятницу, но без осадков. В Сыктывкаре во вторник без осадков, плюс 15-17, все оставшиеся дни на этой неделе на юге Республики Коми временами небольшие дожди и температура плюс 13-15 градусов, что очень тепло для конца сентября. В Вологодской области осадки не прогнозируются, во вторник и среду плюс 15-17 градусов, в четверг и пятницу - 17-19 градусов тепла.

По данным Севгидромета, в Архангельской области ожидается дождливая и для конца сентября довольно теплая погода. В начале недели облачно, местами умеренный дождь и порывы ветра до 13 м/с, днем до плюс 16 градусов. В Ненецком автономном округе небольшие дожди, облачно, на побережье порывы ветра до 15 м/с, температура ночью и днем 5-10 градусов тепла.

Тепло на Балтике

По данным Псковского ЦГМС, в Псковской области в понедельник воздух прогреется до плюс 25. Во вторник синоптики прогнозируют похолодание до плюс 16, но уже к четвергу ожидается потепление до плюс 23. По ночам пока без заморозков, до плюс 13. К началу октября синоптики прогнозируют дожди и похолодание до плюс 17 градусов.

В Новгородской области, по информации Новгородского гидрометцентра, днем от 16 до 23 тепла. Ночью 26 и 27 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 1 градуса.

В Калининградской области начавшаяся рабочая неделя будет теплой, среднесуточные температуры воздуха выше средних многолетних значений, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Неделя будет без осадков, теплая. Дневные температуры воздуха до 30 сентября составят в среднем 20-25 градусов. Лишь в последний день сентября похолодает до 15-18 градусов тепла, но опять же осадков не ждем", - сказала дежурный синоптик Гидрометцентра. Собеседница отметила, что и ночные температуры будут "более-менее" теплыми - 12-17 градусов, и только в предстоящую ночь немного прохладнее, 9-14 градусов. "Так что погода продолжает радовать калининградцев и их гостей приятным осенним теплом", - заключила синоптик.