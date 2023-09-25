В Думу внесли законопроект о ратификации соглашения с Киргизией о русскоязычных школах

Учредителями школ выступают Министерство просвещения РФ и Министерство образования и науки Киргизской Республики

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации соглашения с Киргизией об условиях строительства, создания и функционирования совместных русскоязычных школ в республике. Проект размещен в думской базе данных.

"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке, подписанное в городе Бишкеке 29 марта 2023 года", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что цель соглашения - закрепление условий и порядка строительства, создания и функционирования девяти совместных школ с обучением на русском языке, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии со стандартами и программами РФ в качестве обязательных, а также образовательными стандартами Киргизии.

Каждое образовательное учреждение будет рассчитано более чем на 1,2 тыс. мест и оснащено необходимой инфраструктурой, включая спортивную, обеспечено современными учебниками и пособиями. Учредителями школ выступают Министерство просвещения РФ и Министерство образования и науки Киргизской Республики. Соглашение после его ратификации станет правовой основой для обеспечения работы школ.