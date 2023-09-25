В Петербурге появятся новые турмаршруты, разработанные студентами

Проект, который носит название "Познавая, создавай будущее!", реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и информационном содействии петербургского Конгрессно-выставочного бюро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный экономический университет запустил новый молодежный проект, в рамках которого студенты смогут разработать свою авторскую экскурсию и воплотить ее в жизнь. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"Участникам будут предложены мастер-классы с представителями ведущих областей экономики по созданию уникального продукта и интенсивы по его упаковке и презентации, а также большое количество практических занятий по проектированию. В конце курса студенты представят свои предложения экспертам, которые занимаются продвижением Санкт-Петербурга на туристском рынке, и получат рекомендации по совершенствованию проекта. А лучшие работы будут реализованы", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что проект, который носит название "Познавая, создавай будущее!", реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и информационном содействии петербургского Конгрессно-выставочного бюро.

В комитете напомнили, что с 2021 года в Петербурге ведется активная работа, направленная на продвижение образовательных путешествий, а также объединение возможностей различных учебных заведений, культурных и общественных пространств города для создания новых туристских предложений. По данным комитета, в настоящее время около 40 туроператоров предлагают более 100 продуктов образовательного и научно-популярного туризма в Санкт-Петербурге.