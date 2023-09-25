В Сыктывкаре побит температурный рекорд вековой давности

Воздух прогрелся до 23,2 градуса, что выше предыдущего рекорда 1919 года на 2,3 градуса

СЫКТЫВКАР, 25 сентября. /ТАСС/. Температурные рекорды побиты в Республике Коми в минувшее воскресенье. В Сыктывкаре воздух прогрелся до 23,2 градуса, что выше предыдущего рекорда 1919 года на 2,3 градуса, сообщила ТАСС ведущий синоптик ЦГМС Коми Ирина Горбатова.

"Пик тепла пришелся на воскресенье, 24 сентября, по ряду метеостанций у нас были обновлены суточные максимумы температуры - в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске, Инте. Максимальное превышение над старым рекордом отмечено в Ухте, где температура достигла плюс 22 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в этот день в 2018 году - плюс 18. В Сыктывкаре обновлен рекорд 1919 года, он держался на отметке плюс 20,7, в этом году - плюс 23,2 градуса", - сообщила ТАСС синоптик.

По ее данным, если в Сыктывкаре погода на 9 градусов превышала норму, то на севере республики - на 12 градусов и соответствовала июльской. "Сегодня погода поменялась, температурный фон еще превышает среднемноголетние показатели, но постепенно стремится к климатической норме. На этой неделе ожидается, что температура будет выше нормы на 3-5 градусов и постепенно приблизится к ней. Будет больше облачных дней, дождей, станет прохладнее, но все равно неделя еще теплая относительно обычных значений для этого периода", - отметила синоптик.

По прогнозу метеослужбы, в последнюю неделю сентября атлантические циклоны обеспечат теплую, но дождливую погоду. Ночью ожидается +4...+9, днем до +16, на северо-востоке Коми возможны заморозки до +2 градусов, а днем не более +6…+11.