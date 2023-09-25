Куренков сообщил, что вопрос создания противопожарных разрывов на рассмотрении в кабмине

Глава МЧС напомнил о весенних пожарах в Свердловской и Курганской областях, после чего президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Предложения по созданию и содержанию 100-метровых противопожарных разрывов по границам населенных пунктов находятся в правительстве России, сообщил журналистам в Нижнем Новгороде глава МЧС России Александр Куренков.

Он напомнил о весенних пожарах в Свердловской и Курганской областях, после чего президент России дал соответствующее поручение. "Это распоряжение президента, оно как раз родилось именно из этих пожаров, из этих случаев отчасти. Они продолжают место быть. То, что касается работы МЧС совместно с министерством природы и Рослесхозом - мы проработали уже этот вопрос, и этот закон, это распоряжение находится уже в правительстве Российской Федерации", - сказал Куренков.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с МЧС России рассмотреть вопрос о внесении в законодательство РФ изменений, касающихся уточнения требований к созданию и содержанию противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, предусмотрев установление ширины этих разрывов до 100 м и мер по их очистке от деревьев, кустарников и иной растительности.