В Киргизии открылась выставка евразийского образования

Образовательные программы представили вузы России, Беларуси и Казахстана

БИШКЕК, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка евразийского образования, в которой принимают участие высшие учебные заведения из четырех государств, в том числе Российской Федерации, открылась в столице Киргизии. Об этом сообщило представительство Россотрудничества в Бишкеке.

"В Национальной библиотеке Киргизской Республики имени Алыкула Осмонова начала работу выставка евразийского образования. Свои образовательные программы представили вузы России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана", - говорится в сообщении.

В киргизскую столицу для участия в выставке прибыли представители Российского государственного педагогического университета, Белорусского государственного университета, а также киргизских и казахстанских вузов.

"Хотел бы обратиться к школьникам и будущим абитуриентам: в России для вас есть все возможности для обучения", - отметил во время церемонии открытия мероприятия представитель посольства РФ в Киргизии Роберт Федоров.

Как заверили в Россотрудничестве, вниманию посетителей представлены образовательные программы ведущих университетов четырех стран Евразийского экономического союза. "Старшеклассники смогут не только напрямую познакомиться с представителями университетов и задать свои вопросы, но и пройти тестирование в вузы, которые покажутся наиболее интересными. Также на выставке можно узнать, как воспользоваться квотами правительства России и получать образование на бюджетной основе", - отмечается в сообщении.

Шестая выставка евразийского образования продолжится в столице Киргизии до 26 сентября.