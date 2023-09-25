Гладков заявил, что в Белгородской области досрочно сдадут объекты дорожного строительства

В общей сложности ремонт 15 объектов завершат раньше срока

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Объекты дорожного строительства, проводимого в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", будут сданы в Белгородской области досрочно благодаря средствам опережающего финансирования. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщила пресс-служба правительства области.

"Благодаря решению президента РФ Владимира Путина мы получили 1,8 млрд рублей не в 2024, а уже в 2023 году на капитальный ремонт наших дорог, и уже начинаем сдавать эти объекты. Например, дорога в Борисовском районе Бессоновка - Солохи - Стригуны протяженностью 4,5 км уже отремонтирована", - пояснил Гладков, его слова приводятся в сообщении.

В общей сложности 15 дорожных объектов, ремонт которых был запланирован на 2024 год, будут сданы раньше срока, добавили в пресс-службе. Так, в ходе ремонтных работ в Борисовском районе на дороге расширили повороты до 8 м, сделали водопропускные трубы, выровняли обочины грейдером и укрепили их щебнем, а также установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли дорожную разметку, отметили в сообщении.

Кроме того, в Белгородской области завершили обновление пешеходных переходов вблизи школ, рассказали в пресс-службе, добавив, что было смонтировано почти 9 тыс. м пешеходных ограждений, проложено 4 тыс. кв м тротуаров и подходов к ним, а также установлено 16 комплектов светофоров, наружное освещение на 14 переходах и обустроено 30 искусственных неровностей.

"Наши дорожники отремонтировали порядка 119 пешеходных переходов, которые находятся около школ. Были обновлены ограждения, разметка, светофоры с мигающим желтым сигналом - все это должно обеспечить безопасность наших детей при переходе через дорогу", - пояснил Гладков.