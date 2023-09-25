Более 80 км русел рек расчистят в новых регионах РФ в 2023 году

Оздоровление водных объектов поможет в целом улучшить состояние гидрографической сети в бассейне Дона, Черного и Азовского морей

ТАСС, 25 сентября. Более 80 км речных русел к концу осени расчистят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"Первоочередная задача - в короткие сроки восстановить проточность русел, убрать древесный хлам и многолетние залежи иловых наносов. Оздоровление водных объектов поможет в целом улучшить состояние гидрографической сети в бассейне Дона, Черного и Азовского морей", - заявил руководитель Донского бассейнового водного управления Росводресурсов Евгений Дорожкин, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, в ЛНР завершают расчистку реки Лугань в Александровске и реки Деркул в селе Городище. В совокупности 8 км русел избавили от 80 тыс. куб. м ила, расчистили от кустарника и мелколесья участки общей площадью свыше 77 тыс. кв. м.

В первой половине октября работы должны завершить на реке Молочной в Мелитополе Запорожской области. Из 12 км расчистили 8 км. В ноябре специалисты планируют закончить работы на реке Миус в Миусинске в ЛНР. Здесь расчистили около 5 из 7,4 км русла.

Как сообщалось ранее, трехлетняя программа социально-экономического развития в четырех новых регионах предусматривает 12,4 млрд рублей, из которых 3,8 млрд выделят в 2023 году. В части оздоровления рек и озер предусматривается финансирование в объеме 390 млн рублей.