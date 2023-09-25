Пассажиры ЦППК с начала года забыли в поездах почти 1 тыс. вещей

Среди необычных находок - самокат и гироскутер, кейс из-под электроинструмента и седло для верховой езды, а также велосипед

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за январь - сентябрь забыли в поездах почти 1 тыс. вещей, в том числе гироскутер, седло и велосипед. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С января по конец сентября пассажиры оставили в поездах компании почти 1 тыс. личных вещей, из них 250 случаев пришлось на три летних месяца. Среди обнаруженных сотрудниками находок традиционно оказались и весьма необычные. <...> Самые примечательные находки - самокат и гироскутер, кейс из-под электроинструмента и седло для верховой езды, а также велосипед", - значится в сообщении.

Отмечается, что в основном свои вещи пассажиры забывали на Курском, Казанском и Белорусском направлениях. "Один из пассажиров Курского направления собрал комбо: вспомнив, что его телефон остался у билетной кассы, он выскочил на ближайшей остановке, но теперь уже забыв в вагоне рюкзак", - добавили в пресс-службе. ЦППК просит пассажиров быть внимательнее.

"Если личные вещи все же оказались утеряны, следует обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на одной из конечных станций. На маршрутах МЦД о потерях можно заявить в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или создать обращение в приложении "Метро Москвы". Все находки хранятся на специальных складских помещениях до полугода", - заключили в компании.