В Москве за год на треть снизилось число дней с пробками в восемь баллов и более

По словам и.о. заммэра столицы Максима Ликсутова, пробки в 10 баллов фиксировались на дорогах города в 2023 году "всего несколько минут"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество дней за восемь месяцев 2023 года с загруженностью дорог более чем в восемь баллов сократилось в Москве по сравнению с прошлым годом на 30%. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Снижение [количества дней с загруженностью московских дорог выше 8 баллов], если брать прошлый, 2022 год и этот же период - 8 месяцев 2023 года, <…> [составило] 30%. <…> [В этом году] - 31 день, в 2022 году - 43 дня", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что пробки в 10 баллов фиксировались на дорогах Москвы в этом году "всего несколько минут".