На Ставрополье заболеваемость ОРВИ выросла на треть за неделю

Больше всего новых случаев фиксируется у взрослых и детей в возрасте от 7 до 14 лет

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на Ставрополье выросла на треть за неделю. Наибольший рост заболеваемости отмечается у взрослых и детей школьного возраста, сообщил журналистам и. о. министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

"Мы видим сегодня рост заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, не исключение и коронавирусная инфекция. <…> За прошедшую неделю этот рост составил 36% в целом по совокупному населению. Больше всего мы видим рост у взрослых и у детей в возрасте от 7 до 14 лет", - сказал он.

Глава краевого Минздрава отметил, что в целом заболеваемость ОРВИ в крае остается ниже эпидемического порога. "Сегодня само число случаев заболевания ковидом статистически не настолько значимо, мы оцениваем по совокупному количеству. <…> Видим необходимым активизировать вакцинацию против гриппа. Эта вакцинация в данный момент времени является необходимой для того, чтобы влиять на уровень заболеваемости ОРВИ", - отметил Литвинов.

По данным краевого Минздрава, ранее в регион было поставлено 144 тыс. доз вакцины против гриппа для детей и 440 тыс. доз вакцины для взрослых. Регион ожидает продолжения поставок вакцины против гриппа и для взрослых, и для детей. В целом в регионе вакцинировано против гриппа 11,7% от всего населения края и 25,6% из числа тех, кто подлежит вакцинации.