Все пять МЦД могут продлить за пределы Подмосковья

По словам и.о. заммэра столицы Максима Ликсутова, тарифная система в случае продления диаметров за пределы действующих маршрутов "пока не обсуждалась"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Маршрут каждого из пяти Московских центральных диаметров (МЦД) может быть продлен за пределы Московской области. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву". Речь идет о маршрутах "Курско-Рижского" МЦД-2 и Калужско-Нижегородского ("Киевско-Горьковского") МЦД-4.

"Второй этап развития Центрального транспортного узла - [это проект,] где предусмотрено продление всех диаметров и существенное улучшение качества поездок на пригородных поездах. <…> Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения, безусловно, правительством Российской Федерации. Эту программу мы готовили совместно с коллегами из Министерства транспорта РФ, Российских железных дорог и правительства Московской области", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что "выборочного продления диаметров - второго или четвертого, первого или пятого - нет, это касается всех диаметров, которые есть". "Даже дальше за Московскую область, это в Ярославскую область, Тульскую область, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и т. д. <…> Правительство должно принять решение о реализации этой программы, но предварительно, как вы видели, президент Российской Федерации поручил коллегам федеральным как раз эту программу проработать", - добавил спикер.

Ликсутов уточнил, что тарифная система в случае продления диаметров за пределы действующих маршрутов "пока не обсуждалась", прежде также необходимо принять решение по подвижному составу, графику и интенсивности движения. "Базово тариф должен предусматривать возможность удобной пересадки и интеграции с другими видами транспорта", - заключил он, отметив, что в тарифы могут быть основаны на действующей билетной системе столицы.

Московские диаметры

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного - 9 сентября. Из пяти запланированных диаметров осталось запустить МЦД-5 - от Пушкина до Домодедова.

По словам Собянина, каждый день поезда МЦД-5 будут перевозить около 1 млн человек в день. Сегодня суммарно поезда МЦД-1 и МЦД-2 в сутки перевозят порядка 500 тыс. пассажиров. При этом прогнозировалось, что поезда МЦД-3 и МЦД-4 со временем будут вместе ежедневно перевозить около 1 млн человек.