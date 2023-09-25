Проекты Музейного города ВДНХ стали лауреатами всероссийского конкурса

Проекты были высоко оценены жюри и получили почетные награды

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проекты Музейного города ВДНХ победили на V Всероссийском конкурсе "Корпоративный музей" в номинациях "Развитие территории" и "Открытие года", сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Главная выставка страны в сентябре приняла участие в V Всероссийском конкурсе "Корпоративный музей". Проекты Музейного города ВДНХ были высоко оценены жюри и получили почетные награды", - говорится в сообщении.

В частности, в номинации "Развитие территории" статус лауреата получили тематические маршруты, которые объединяют объекты Музейного города ВДНХ по различным направлениям: от общества и искусства до экологии и национальных культур. В пресс-службе уточнили, что маршруты помогают гостям выставки лучше ориентироваться на территории и планировать досуг в зависимости от интересов. А Музей городского хозяйства Москвы, открывшийся в павильоне №5 "Физика" в 2022 году, стал лауреатом в номинации "Открытие года". Дипломом участника конкурса в этом году награжден Музей ВДНХ, который в августе отметил четыре года работы.

Музейный город ВДНХ - крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок, который формируется с 2017 года. Сейчас он объединяет более 20 объектов на территории выставки, добавили в пресс-службе.