Оценку экспертов Президентского фонда культурных инициатив прошли более 3 тыс. заявок

Как показала экспертиза, 71 проект не соответствовал положению о конкурсе, а по инициативе заявителей были сняты с конкурса 8 проектов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. проектов прошли экспертную оценку в рамках специального конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), сообщила пресс-служба фонда.

"В фонд было подано 3 097 заявок. Некоммерческие и коммерческие организации, муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели могли подать заявки по пяти тематическим направлениям: "Гордимся героями и достижениями России", "Победа будет за нами!", "Сила согласия", "Новые возможности", "Народное единство". Экспертизу прошли и получили итоговую оценку 3 018 проектов", - говорится в сообщении.

Как показала экспертиза, 71 проект не соответствовал положению о конкурсе, а по инициативе заявителей были сняты с конкурса 8 проектов. "Общая сумма запрошенных грантов составила 13,6 млрд рублей", - отметили в фонде. Победителей определит Координационный комитет. Прием заявок проходил с 21 июня по 12 июля. Прежде всего это проекты патриотической направленности, а также ориентированные на культурное развитие новых российских регионов, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на заседании экспертного совета конкурсов фонда.

"С помощью спецконкурсов фонд уже два года открывает новые возможности для регионов. Они доказали свою значимость для развития креативных индустрий и культурной сферы страны. Мы ставим целью поддержать проекты, которые в первую очередь связаны с патриотическим направлением и культурным развитием новых российских регионов", - привели его слова в пресс-службе.

Как сообщил в свою очередь председатель экспертного совета конкурсов ПФКИ, народный артист России Игорь Матвиенко, в рамках спецконкурса проведено более 6 тыс. экспертиз, проекты рассмотрели 142 профессионала разных сфер. "Каждый из них обладает опытом оценки проектов и команд в конкурсах. Заявки рассматривались минимум двумя экспертами в соответствии с рекомендациями. Это большой труд", - привели слова Матвиенко в ПФКИ.

Параллельно рассматривались запросы на пожертвования. "Учреждения культуры и спорта новых регионов России до конца года обновят за их счет материально-техническую базу. На эти цели партнерские организации ПФКИ направили свыше 2 млрд рублей. Уже согласовано предоставление пожертвований по обращениям 2 115 учреждений культуры и спорта", - сообщили в фонде. Там напомнили, что 31 августа завершился прием заявок на первый основной конкурс 2024 года. Его итоги будут подведены в конце декабря.