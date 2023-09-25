Посольство РФ в Софии будет действовать в отношении Русской церкви по согласованию с РПЦ

В диппредставительстве отметили, что пока не известно, получил ли патриарх Кирилл письмо патриарха Неофита

СОФИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Посольство России будет предпринимать действия в отношении храма святителя Николая - Русской церковью в Софии по согласованию с Русской православной церковью. Об этом ТАСС сообщила посол РФ Элеонора Митрофанова.

"Любые действия в отношении Русской церкви в Софии будут предприниматься в соответствии с решением Русской православной церкви. На данный нам не известно, что патриарх Кирилл получил письмо патриарха Неофита, мы не знаем решения РПЦ", - сказала дипломат.

Посольство РФ в Болгарии является официальным собственником храма и имеет соответствующий нотариальный акт.

Ситуация вокруг церкви

Ранее синод Болгарской православной церкви (БПЦ) сообщил, что Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит назначил священнослужителей для работы в Русской церкви в Софии - патриаршего подворья Русской православной церкви в Болгарии, проинформировал о происходящем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и попросил его открыть храм для верующих.

"Своим распоряжением Его Святейшество Болгарский Патриарх Неофит, выполняя свои обязательства в качестве Софийского митрополита, в чьей епархии находится храм святителя Николая (Русская церковь - прим. ТАСС), лично назначил священников из Софии, которые позаботятся о храме и будут совершать в нем обычные богослужения. Софийская митрополия гарантирует, что никакая часть имущества церкви не будет потеряна или повреждена. Верующие смогут поклоняться и святому Серафиму", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что Патриарх Неофит ждет содействия посольства России в Болгарии в открытии храма и продолжения его работы.

21 сентября Государственное агентство национальной безопасности решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом, еще одного священнослужителя и водителя настоятеля. Ведомство ввело против них административные ограничительные меры, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ была направлена против национальной безопасности и интересов республики.

МИД России определил происходящее как антироссийскую провокацию болгарских властей.