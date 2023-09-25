25 сентября, 14:09

Новые станции московского метро в аэропортах открывать не планируется

И.о. заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что "Аэроэкспрессов" вполне достаточно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство новых станций Московского метрополитена в аэропортах на территории столичного региона не планируется. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее в сентябре была открыта станция столичной подземки "Аэропорт Внуково", которая взаимно интегрирована с воздушной гаванью.

"Других станций открывать мы в аэропортах не планируем и никогда не планировали. "Аэроэкспрессов" вполне достаточно", - сказал Ликсутов.

Движение на участке "Рассказовка" - "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена было открыто 6 сентября. Как позже сообщал мэр столицы Сергей Собянин, за первую неделю работы новыми станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро воспользовались больше 113 тыс. раз. Ожидается, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тыс. пассажиров. А к 2030 году - порядка 53 тыс. 

Теги:
Ликсутов, Максим СтаниславовичМосква
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