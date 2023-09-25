Патриарх Болгарский Неофит назначил священнослужителей в Русскую церковь в Софии

В Синоде Болгарской православной церкви подчеркнули, что действие патриарха продиктовано заботой о верующих

СОФИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит назначил священнослужителей для работы в Русской церкви Софии - патриаршего подворья Русской православной церкви в Болгарии - и проинформировал о происходящем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорит в сообщении Синода Болгарской православной церкви.

"Своим распоряжением Его Святейшество Болгарский Патриарх Неофит, выполняя свои обязательство Софийского митрополита, в чьей епархии находится храм святителя Николая (Русская церковь - прим. ТАСС), лично назначил священников из Софии, которые позаботятся о храме и будут совершать обычные богослужения. Софийская митрополия гарантирует, что никакая часть имущества церкви не будет потеряна или повреждена. Верующие смогут поклоняться и мощам святого Серафима", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что действие патриарха Неофита продиктовано заботой о верующих, а все необходимые светские юридические и административные вопросы будут обсуждены на заседании синода БПЦ, запланированном на 3 октября.

"Его Святейшество Болгарский Патриарх Неофит проинформировал письмом о предпринятых действиях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - указано в заявлении.

Патриарх Неофит ждет содействия посольства России в Болгарии в открытии храма и продолжения его работы.

Ситуация с церковью

21 сентября Государственное агентство национальной безопасности решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом, еще одного священнослужителя и водителя настоятеля. Ведомство ввело против них ряд мер - высылку, запрет на пребывание в стране и запрет на въезд в Болгарию в течение пяти лет, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики.

Посольство России в Болгарии отмечало, что храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а "решение о дальнейшей судьбе храма будет принято РПЦ".