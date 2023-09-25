В Сухуме откроется выставка памяти фотокора ТАСС и Героя Абхазии Соловьева

Проект увековечивания памяти фотографа реализуется посольством РФ в республике, представительством Россотрудничества, Союзом журналистов Абхазии и информационным агентством ТАСС

СУХУМ, 25 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка и круглый стол, посвященные памяти Героя Абхазии, фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева, оставившего в истории республики кадры времен грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов, пройдут во вторник в Сухуме. Об этом сообщили в Союзе журналистов Абхазии (СЖА) в понедельник.

"26 сентября в Музее боевой славы им. В.Г. Ардзинбы состоится открытие фотовыставки и круглый стол памяти Героя Абхазии фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Андрея Соловьева, убитого выстрелом грузинского снайпера 27 сентября 1993 года во время боев по освобождению здания Совета министров Абхазии на перекрестке улиц Ардзинбы и Аршбы", - говорится в сообщении.

Как отмечает СЖА, Андрей Соловьев - один из самых ярких фотожурналистов России, который получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. "В 90-е годы он освещал многие вооруженные конфликты бывшего Союза - в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Абхазии. Когда началась Отечественная война народа Абхазии 1992-93 годы, Андрей Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов, освещал все наступления абхазских войск. <...> Снимки, сделанные на Ануаа-рху [в Очамчырском районе] и в день освобождения Сухума, вошли в золотой фонд военной хроники. Многие знаменитые его военные фотографии включены в фотоальбом "Аиааира" ("Победа")", - говорится в сообщении СЖА.

Проект увековечивания памяти фотографа Соловьева реализуется посольством Российской Федерации в Республике Абхазия, представительством Россотрудничества, Союзом журналистов Абхазии и информационным агентством ТАСС. "Редакция агентства передала более 30 фотографий для организации выставки в Сухуме накануне 30-летия гибели фотографа", - сообщает СЖА.

27 сентября 1993 года во время освобождения Сухума от грузинских войск Соловьев сделал много кадров, в том числе со спасением мальчика из горящего дома. Через полчаса после гибели Соловьева Сухум был освобожден.

За мужество и отвагу при выполнении профессионального долга ему посмертно присвоили звание Героя Абхазии.