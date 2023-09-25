Кабмин Болгарии выразил готовность помочь в восстановлении работы Русской церкви в Софии

В правительственной пресс-службе сообщили, что премьер-министр Болгарии Николай Денков поддерживает контакт с Синодом БПЦ в отношении церкви святого Николая Мирликийского

СОФИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Болгарии заявило о готовности помочь болгарской патриархии в восстановлении работы храма святителя Николая. Об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы по итогам разговора премьер-министра Николая Денкова и представителями Болгарской православной церкви (БПЦ).

"Премьер Николай Денков поддерживает контакт с Синодом БПЦ в отношении церкви святого Николая Мирликийского. В разговоре с его представителями он заявил готовность государства содействовать восстановлению богослужений в храме, если это будет в его праве, а синод сочтет за необходимость", - говорится в сообщении.

21 сентября Государственное агентство национальной безопасности решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом, еще одного священнослужителя и водителя настоятеля. Ведомство ввело против них административные ограничительные меры, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ была направлена против национальной безопасности и интересов республики.

После этого храм был временно закрыт из-за физической невозможности продолжать работу. Каждый день у его закрытых дверей молятся десятки прихожан.

МИД России определил происходящее как антироссийскую провокацию болгарских властей.