Дума перенесла рассмотрение законопроекта о снятии с учета авто в день его продажи

По мнение автора документа, это позволит избавить прежних владельцев транспортных средств от необходимости обжалования новых штрафов, выписанных на их имя, но за нарушения, совершенные новым хозяином

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума перенесла с 26 сентября на неопределенную дату рассмотрение законопроекта в первом чтении, разрешающего владельцам автомобиля подавать заявление о снятии с учета транспортного средства в ГИБДД сразу же после совершения сделки по продаже через "Госуслуги" или с помощью нотариуса. Такое решение принял Совет Думы на заседании в понедельник, сообщил ТАСС источник в аппарате палаты.

Законопроект был внесен в палату в июне главой комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым. Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Так, согласно законопроекту, прежний владелец авто получает право подачи заявления о прекращении учета транспортного средства в регистрационное подразделение Госавтоинспекции сразу же после совершения сделки по продаже транспортного средства с использованием "Госуслуг" или при ее нотариальном удостоверении.

В настоящее время регистрационные процедуры устанавливают, что владелец при продаже транспортного средства заключает договор купли-продажи и снимает машину с учета, подав заявление в ГИБДД в электронной форме или явившись в подразделение инспекции лично. Но сделать это можно не ранее чем через 10 дней с момента сделки. Инициативой же предлагается разрешить снимать авто с учета сразу после продажи, не дожидаясь истечения 10 дней.

По мнение автора проекта, это позволит избавить прежних владельцев транспортных средств от необходимости обжалования новых штрафов, выписанных на их имя, но за нарушения, совершенные новым владельцем. Это также позволит обеспечить полноценную идентификацию транспортного средства до оформления его новым собственником.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для регистрации автомобиля при смене владельца. В настоящий момент регистрация автомобиля при отсутствии полиса ОСАГО запрещена.