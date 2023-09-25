В Северной Осетии удвоили число бюджетных мест на педагогические направления

Открыли направления "учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке" и "коррекционную педагогику"

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в два раза увеличили количество бюджетных мест на педагогические направления среднего специального образования. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова в своем Telegram-канале.

"В этом году в два раза увеличили количество бюджетных мест на педагогические направления среднего специального образования. Открыли новые направления: "учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке" и "коррекционную педагогику", - сказала Алибекова.

По словам министра, в регионе почти 600 человек приняты на программы высшего образования и среднего специального образования.

"Думаю, все меры поддержки молодых педагогов будут способствовать в целом развитию образования. Благодарю правительство республики за беспрецедентную меру поддержки начинающих свой педагогический путь педагогов - 70% надбавки к заработной плате", - отметила министр.