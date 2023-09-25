Эксперт: объем санитарных рубок на Дальнем Востоке снизился почти на четверть

В Магаданской области объем рубок сократился на 86%, в Амурской области - на 85%, в Забайкальском крае - на 24%, сообщил директор филиала Рослесинфорга "Дальлеспроект" Игорь Гречин

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объем сплошных санитарных рубок на Дальнем Востоке снизился за год на 24%, после усиления контроля над их назначением. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Рослесинфорга "Дальлеспроект" Игорь Гречин.

"На Дальнем Востоке объем сплошных санитарных рубок снизился на 24% (до 109 тыс. куб. м), это отличный показатель для макрорегиона. В Магаданской области объем рубок сократился на 86%, в Амурской области - на 85%, в Забайкальском крае - на 24%", - сказал Гречин, уточнив, что динамика объясняется как усилением контроля над назначением рубок, так и общими профилактическими мероприятиями по сохранению лесов.

Он уточнил, что преимущество на стороне выборочных санитарных рубок, в процессе которых из лесного массива точечно ликвидируют больные, поврежденные или старые деревья. "Объем древесины, который приходится на заготовку выборочными санитарными рубками, по предварительным данным, на Дальнем Востоке составляет более 8 тыс. кубических метров. По России этот показатель достигает 378 тыс. куб. м", - добавил Гречин.

Санитарные рубки проводятся открыто, поэтому их использование в качестве прикрытия для "черных лесорубов" исключено. Все акты лесопатологических обследований находятся в открытом доступе, а дата обследования должна быть актуальной на момент вырубки. Санитарные рубки по актам прошлых лет не проводятся. Последствия природных пожаров и стихийных бедствий могут повлиять на увеличение объемов санитарных рубок через несколько лет.

Своевременная вырубка больных деревьев предотвращает заражение здорового зеленого покрова и сохраняет лес. Процент сплошных санитарных рубок в России в этом году уменьшился не менее чем на 21% по отношению к прошлому году - с 2,9 до 2,3 млн куб. м.

В пресс-службе Дальлеспроекта ТАСС сообщили, что с 2021 года действуют обновленные правила санитарной безопасности в лесах. Начиная с 2013 года, когда для контроля над лесами стали использовать отечественные спутники, ежегодно увеличивается площадь дистанционного мониторинга, который позволяет выявлять факты незаконных рубок. В 2022 году дистанционный мониторинг затронул почти 220 млн га в 35 регионах, а в этом году - уже больше 250 млн га в 40 субъектах страны. Из космоса нарушения выявляются быстрее, сокращается время между началом незаконной рубки и ее обнаружением, благодаря системе дистанционного мониторинга за 10 лет удалось обнаружить более 16 тыс. незаконных рубок на почти 8,3 млн куб. м незаконно заготовленной древесины.