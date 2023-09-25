Узбекистан назвал Россию приоритетным вариантом для подготовки инженеров

По словам первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций республики Комилжона Каримова, речь идет о широком спектре специальностей, "будь то машиностроение, транспорт, энергетика, строительство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Подготовка инженерно-технических кадров совместно с российскими вузами является приоритетом для Узбекистана. Об этом журналистам на проходящей в Санкт-Петербурге III Межрегиональной конференции ректоров вузов Российской Федерации и Республики Узбекистан рассказал первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Комилжон Каримов.

"Для Узбекистана - и мы говорили об этом на открытии сегодняшней конференции - абсолютным приоритетом является подготовка инженерно-технических кадров именно в сотрудничестве с российскими вузами. Когда мы говорим об инженерах, то подразумеваем очень широкий спектр специальностей, будь то машиностроение, транспорт, энергетика, строительство - огромный пласт. Учитывая тот большой научно-образовательный потенциал, который имеется в вузах Российской Федерации, для нас это приоритетное направление", - сказал Комилжон Каримов.

Также в рамках конференции был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере обмена опытом и совершенствовании квалификации учителей математики, физики, химии, биологии и русского языка между Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и Министерством дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Реализация совместных образовательных программ и прочих проектов будет происходить на базе филиала СПбГУ в Ташкенте.

"Ребята, приезжающие в Санкт-Петербургский университет из Узбекистана, лучше учатся, чем из других республик бывшего Советского Союза. Ребята, приезжающие в магистратуру, выпускники узбекских вузов, лучше понимают нас, наши программы", - подчеркнул ректор СПбГУ Николай Кропачев.

СПбГУ уже имеет рамочные соглашения о сотрудничестве с 11 университетами и организациями Узбекистана, среди которых Бухарский государственный медицинский институт, Ташкентский государственный институт востоковедения, Самаркандский государственный университет и другие. Большой популярностью у узбекских студентов СПбГУ, по словам Кропачева, пользуются медицина, математика и программирование.

III Межрегиональная конференция ректоров вузов России и Узбекистана проходит в кампусе СПбГУ "Михайловская дача". В рамках конференции участники обсуждают стратегические направления развития российско-узбекского сотрудничества в области образования, расширение межвузовского взаимодействия по подготовке кадров в сфере здравоохранения, фармацевтики и биоинженерии, поделятся опытом создания передовых инженерных школ, а также рассмотрят лучшие практики в области подготовки педагогических кадров.