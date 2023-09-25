В домах Севастополя выбитые при атаке ВСУ окна намерены восстановить до конца недели

Идет закупка материала

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Окна многоквартирных домов, поврежденные в результате авиаудара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе, будут восстановлены до конца текущей недели. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов на аппаратном совещании.

"У нас 7 многоквартирных жилых домов, 1 частный дом - 16 квартир, 23 окна - пострадали. Где-то повреждения внутренние в квартирах - это потолки. Одна крыша в многоквартирном жилом доме и одна крыша на частном домовладении, где осколки повредили покрытие. Сейчас идет уже закупка материала, и мы на этой неделе планируем закончить, в принципе, все остекление <...>. Сейчас работа эта ведется", - сказал Горлов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что все ремонтные работы должны быть проведены за счет городского бюджета.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет.