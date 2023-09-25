Медведев заявил, что за первое полугодие 2023 года Россию посетили 8,2 млн иностранцев

Это почти на 62% больше, чем за такой же период предыдущего года, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россию за первое полугодие 2023 года посетило почти на 62% больше иностранцев, чем за такой же период предыдущего года, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Миграционный поток в нашу страну в целом увеличивается. По данным МВД, в первом полугодии текущего года Россию посетили 8,2 млн иностранцев - это почти на 62% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказал он на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики. Видео с заседания зампред СБ РФ опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

Медведев добавил, что "растет и число мигрантов, которые приезжают работать" в Россию.