В Подмосковье откроют около 50 детских садов в 2023 году

С начала года уже открылись 32 новых детских сада почти на 8,3 тыс. мест

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 30 детских садов открыли в Московской области с начала 2023 года, еще 16 откроют двери до конца года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы в этом году открываем 48 бюджетных и внебюджетных детсадов. Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3-х лет ребенка готовить к 1 классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией - это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что с начала года уже открылись 32 новых детских сада почти на 8,3 тыс. мест. До конца года новые учреждения появятся в ряде городских округов, среди которых Химки, Люберцы, Красногорск, Долгопрудный и другие.

"Благодаря строительству детсадов нам удалось существенно снизить количество детей в очередях. В регионе работает тепловая карта по очередности и загрузке детсадов. Помимо строительства есть три основных решения, которые мы применяем точечно, находя определенные рычаги напряженности. Уплотняем существующие группы, что вызывает определенный дискомфорт, но, в то же время, позволяет обеспечить эффективную и полноценную работу дошкольного учреждения. Продолжаем программу "Палисадики", где у нас 5,8 тыс. мест, куда может быть зачислен ребенок, ожидая место в детсаду. Кроме того, в регионе открыто 2,2 тыс. дошкольных групп на базе школ", - привели в тексте слова министра образования региона Ильи Бронштейна.

В материале также отмечается, что ранее в Подмосковье начали внедрять новый стандарт "Предшкола", в этом году он стал работать во всех детских садах региона. "Предшкола" обеспечивает комфортный и бесшовный переход от дошкольного обучения к школьной скамье.